Tre scimmie, l'autore: "Orgoglioso. Mi aspettavo polemica, non così"

Simone Fugazzotto, all'improvviso, si è trovato al centro dell'attenzione di tutta Italia. Le sue tre scimmie, scelte dalla Lega Serie A come immagine per la nuova iniziativa contro il razzismo, hanno infatti diviso l'opinione pubblica. Lui, che ne è l'autore, dà la propria versione: "Io proprio ho cercato di rigirare le parole dei razzisti. Allo stadio gridano scimmia e lanciano le banane, fanno il verso della scimmia. Allora ho pensato: visto che non riusciamo a spiegargli tutti uomini, gli dico che siamo tutti scimmie. E siamo tutti uguali. Sono passati sette mesi di niente, ieri è successo il manicomio. Mi aspettavo una polemica, ma non di questo tipo. Sono orgoglioso di quanto fatto, ne stiamo parlando perché è la prima volta che si pone il problema. Finché dici siamo tutti uguali, non c'è differenza, la gente non ci fa caso, l'ha già sentito. Sta succedendo un casino perché io per la prima volta ho cambiato le cose, il linguaggio. Io capisco la Lega Serie A che possa dissociarsi, ma di certo non lo farò perché ci credo profondamente".