Tre vittorie dopo le voci sulla cessione del club? Ranieri: "Mai sentito Ferrero parlare di vendere"

"Serenità e stabilità sono fondamentali, quando si parla tanto non sei molto concentrato". Pensieri e parole di Claudio Ranieri a Sky Sport dopo la bella vittoria sul campo dell'Atalanta. All'allenatore della Sampdoria è stato chiesto se sia un caso che le tre vittorie di fila siano arrivate dopo le voci sulla cessione del club e la risposta è stata elegante come al solito: "Io non ho mai sentito il mio presidente parlare di vendere. Abbiamo preso giocatori che ci servivano, per cui sono contento".

