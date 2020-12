Tuchel esonerato per questa intervista: "Il PSG non è solo una questione di calcio giocato..."

Thomas Tuchel cacciato dal PSG a causa di un'intervista? Pare proprio che sia questo il motivo dell'allontanamento del tecnico tedesco dalla panchina del club d'oltralpe. Stando a quanto riportato da L'Equipe, infatti, al ds dei parigini Leonardo non sarebbero andate giù alcune dichiarazioni dell'ex Dortmund all'emittente tedesca Sport1. Quali? Eccole: "Ad essere onesti nei primi sei mesi al PSG mi sono chiesto: 'Ma sono ancora un tecnico oppure un politico o un ministro dello sport? Dov'è il mio ruolo di manager in un club del genere?' Mi sono detto: 'Io voglio solo allenare'. Sono diventato un allenatore per questo motivo ed è ciò che sono ovunque io sia. Basta che ci sia un campo dove allenarsi e un lettore DVD per analizzare i video. In fondo, amo il gioco del calcio e posso avere questa soddisfazione in molti modi. Farlo al PSG a volte risulta facile, altre invece è una sfida perché una società come questa ha una serie di influenze al di là del semplice interesse verso la squadra. Amo solo il calcio e in un club come questo, non sempre si tratta solo di questo".

Tuchel poi parla anche della sconfitta nella finale di Champions contro il Bayern Monaco: "Abbiamo perso la gara decisiva e non ci siamo mai sentiti come se avessi convinto chi ci segue o che avessero apprezzato quanto fatto. E questo ti rende triste e amareggiato. Le aspettative attorno al PSG sono estreme, sia dentro che fuori dal club. Abbiamo la sensazione che il senso di riconoscenza per quanto fatto nei nostri confronti non sia lo stesso che si vive al Bayern. Il pensiero è sempre lo stesso: 'Hanno Di Maria, Mbappe e Neymar ed è normale che vincano col Bordeaux' e così questo non diventa più un traguardo.