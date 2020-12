Tuchel, servono gli ottavi per tenersi il PSG. Champions crocevia, ancora una volta

La Champions League e Thomas Tuchel. Alla fine della scorsa stagione, il tecnico del Paris Saint-Germain ha sfiorato la vittoria, sfumata in finale sotto i colpi dell’inarrestabile Bayern Monaco. Ma la massima competizione continentale, anche senza vittoria, ha comunque giocato un ruolo di primo piano nel suo presente e nel suo futuro calcistico. Perché l’approdo all’ultimo atto, di fatto, ha messo qualche puntello a una panchina altrimenti traballante. Non è un mistero che il PSG si stesse guardando attorno da tempo, da Massimiliano Allegri in giù, alla ricerca di un potenziale erede dell’allenatore tedesco. Che ha vinto sì due campionati, ma senza mai entusiasmare l’ambiente.

La Champions ancora crocevia. Tempo pochi mesi, e la panchina del Parco dei Principi torna a ballare. Il PSG è primo in classifica in Ligue 1, ma qualche sbandata di troppo (l’ultima vittoria è col Rennes, tre giornate fa) preoccupa. E non è un mistero che i rapporti fra Tuchel e Leonardo non siano idilliaci, così come quelli tra l’allenatore e parte dello spogliatoio. Un nome su tutti? Angel Di Maria, furioso per le disparità con Neymar e Mbappé. E così arriva ancora la Champions, quella che alla fine della stagione 2019/2020 ha salvato Tuchel. Nei prossimi 180 minuti, contro Manchester United e Istanbul Basaksehir, il PSG si giocherà le sue possibilità di continuare la corsa. Che non sono minime, ma vanno pur sempre trasformate in realtà. Altrimenti il rischio ribaltone è dietro l’angolo.