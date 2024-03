Tudor: "Immobile la storia della Lazio, giocatore di cuore. Stimo tanto Maurizio Sarri"

Quanto è importante recuperare Immobile? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Igor Tudor, allenatore della Lazio presentato quest'oggi a Formello. Queste le sue dichiarazioni in merito: "Ciro qua ha fatto la storia, poi succede qualcosa e sembra chissà cosa. E' un giocatore amato da tutti, poi esce una cosetta e fa subito notizia. E' un giocatore di cuore, ci ho già parlato e lo vedo voglioso di dare il suo contributo. L'ho visto in panchina tenerci, è una cosa bella".

La Lazio può cambiare rispetto al passato e giocare con due punte?

“Innanzitutto voglio dire che Sarri lo stimo tanto da tutti i punti di vista. Lui ha fatto la storia col calcio Napoli e non mi permetto di commentare quanto accaduto in passato. Le due punte possono essere un’opzione. Ogni allenatore deve adattarsi alle caratteristiche del gruppo che ha a disposizione”.

Che Lazio sarà tatticamente?

“Questo lo vedremo in corsa, devo valutare. Chiaramente un allenatore prende un giocatore in base al proprio modo di giocare. Staremo attenti a fare valutazioni in fretta, poi magari in estate aggiustare. Prima però priorità a questi due mesi, ci sono punti in palio e la coppa".

