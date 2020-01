© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Domani valuteremo anche Cristiano, se sta bene può fare le tre partite in una settimana". Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, nella conferenza stampa di vigilia della sfida di Coppa Italia contro la Roma, parla così di Cristiano Ronaldo: "Il turnover ci sarà anche per lui? Non lo vedo come un problema, l'importante che lui si senta nelle condizioni di poterlo fare. Mercoledì scorso lo abbiamo fatto recuperare anche perché aveva pure qualche linea di febbre. In questo momento penso di sì, domattina parlerò con lui e vedremo".