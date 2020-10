Tutte le aperture sulla Lazio: "E' incubo Covid! Undici assenti in allenamento"

Chi partirà per il Belgio? E' la notizia del giorno in casa Lazio, l'allarme scattato dopo che s'è vista una rifinitura senza undici giocatori, dieci sospetti positivi al Covid-19 oltre all'infortunato Escalante. Si tratta di Luis Alberto, Immobile, Pereira, Leiva, Lazzari, Cataldi, Luiz Felipe, Djavan Anderson, Strakosha e Armini.

"Lazio, è incubo Covid! Attesa esito tampone per Immobile e altri quattro", è l'apertura di 'Gazzetta.it'. Secondo la rosea di questi undici giocatori solo cinque potrebbero recuperare in extremis, ovvero Immobile, Luis Alberto, Lazzari, Djavan Anderson e Andreas Pereira. Questi ultimi, infatti, erano presenti nel gruppo squadra che si è sottoposto ai tamponi disposti dall’Uefa a 48 ore dalla gara.

"Lazio, undici assenti in allenamento, su Formello l'ombra del Covid", è l'apertura de 'Ilmessaggero.it'. Il rischio - si legge - è che in panchina per il prossimo match di Champions tra i giocatori della prima squadra ci sarà il solo Muriqi, oltre a tutta una serie di giovani come Alia, Furlanetto, Franco, Pica, Bertini e Czyz. Assente anche Vavro, che non è stato inserito in lista Champions, oltre a Radu e Lulic, infortunati di lunga data.