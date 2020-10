Tutti e subito: Pirlo rischia tutto, Juve superoffensiva dal primo minuto

Il rischio su Leonardo Bonucci è calcolato, perché a breve torneranno in campo sia Chiellini che De Ligt, e poi perché il centrale viterbese ha già dimostrato di essere bravissimo a fermarsi per evitare problemi più gravi. Voleva esserci, ha dato tutto per farlo, c'è dal primo minuto: Juventus-Barcellona è la sua partita, perché i capitani non mollano mai la nave, figuriamoci per un problemino. No, il rischiatutto di Andrea Pirlo è un altro. E riguarda gli attaccanti.

Tutti e subito. La formazione ufficiale dei bianconeri ribadisce un leitmotiv dell'allenatore bresciano. Vuole giocare, dominare, attaccare, vincere. Il piano B esiste fino a un certo punto. Così la Vecchia Signora manda in campo contro il Barça una formazione ultra-offensiva: dal primo minuto ci sono Chiesa, Kulusevski, Dybala e Morata. Quattro attaccanti veri e propri. Unici ricambi in panchina restano Ramsey e Bernardeschi, comunque entrambi meno offensivi dei quattro titolari. Una scelta chiara, con pochi precedenti: anche l'HDR di Sarri, in fondo, aveva tre punte. Ma Pirlo e la Juve, si è capito, non hanno paura di osare.