“Tutti sono potenziali titolari”: come Nicola ha fatto ruotare i centrocampisti del Genoa

"Tutti sono potenziali titolari". Davide Nicola non parla mai a caso. Il tecnico del Genoa aveva introdotto così, tra i tanti argomenti snocciolati, la sfida di campionato contro la Lazio, ultimo match giocato dai rossoblu a porte aperte prima dello stop imposto dal Governo italiano per far fronte all'emergenza COVID-19. Uno dei cardini del pensiero del tecnico piemontese infatti è che tutti possono essere importanti, tutti i giocatori possono essere chiamati in causa in qualsiasi momento e possono recitare una parte da protagonisti nel corso del match. E' accaduto per esempio al centrocampo, reparto assai delicato nell’economia della squadra e per lo svolgimento di una partita.

Due gol di fila per Cassata - L'esempio principale riguarda Francesco Cassata. Il centrocampista ex Frosinone infatti era stato impiegato nel match di Verona e contro la Roma, per poi lasciare spazio a Favilli, prima di due spezzoni di gara contro Cagliari e Bologna. Il giocatore ha saputo aspettare il suo momento e nelle ultime due partite non solo ha giocato dal primo minuto nuovamente e per tutto il match ma ha anche trovato due reti consecutive. Contro la Lazio infatti una sua staffilata dalla distanza ha freddato Strakosha per l'1-2 con cui ha rimesso in gara il Grifone mentre a San Siro ha realizzato la rete del raddoppio rossoblu.

I centrocampisti impiegati da Nicola - Sono tanti i centrocampisti che si sono alternati sotto la gestione di Davide Nicola, il quale ha potuto contare su elementi che non hanno mai tradito le aspettative. Il più impiegato nelle nove gare giocate con il tecnico piemontese in panchina è stato Stefano Sturaro con l’80,49% dei minuti disputati - 652 su 810 - seguito da Lasse Schone, rigenerato proprio nel corso dell’ultimo percorso tecnico, con 521 minuti. Alle spalle c'è Behrami con 471 minuti, Cassata invece ne ha giocati 374. Buon utilizzo anche di Ivan Radovanovic, ora ai box per la rottura del legamento crociato, che prima dell’infortunio è stato chiamato in causa da Nicola per 256 minuti mentre Filip Jagiello ha giocato nell’ultima gestione tecnica 100 minuti tondi.

Le linee di centrocampo usate da Nicola

Genoa-Sassuolo 2-1 Sturaro (79' Cassata), Radovanovic, Jagiello (72' Behrami).

Verona-Genoa 2-1 Cassata, Schone (53' Behrami), Sturaro.

Genoa-Roma 1-3: Cassata (uscito al 70' per Favilli), Schone, Sturaro (92' Radovanovic).

Fiorentina-Genoa 0-0 Behrami (90' Jagiello), Schone, Sturaro.

Atalanta-Genoa 2-2: Behrami, Schone, Sturaro. All’83’ dentro Cassata per Sanabria.

Genoa-Cagliari 1-0: Radovanovic, Schone (uscito al 52' per Ankersen), Sturaro. Al 75' dentro Cassata per Pinamonti.

Bologna-Genoa 0-3: Behrami, Radovanovic (75' Cassata), Sturaro.

Genoa-Lazio 2-3: Behrami, Schone, Cassata.

Milan-Genoa 1-2: Behrami (63' Jagiello), Schone (57' Sturaro), Cassata.