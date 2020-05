Udinese, affari con il Watford: può tornare El Tucu Pereyra

vedi letture

Come si legge sulle pagine di Tuttoudinese.it, il prossimo sarà un mercato dei bianconeri sarà in sinergia con il Watford. Due potrebbero essere i rinforzi da Londra a Udine. Il primo è Ken Sema. Il nazionale svedese seguirà lo stesso percorso fatto da Okaka la scorsa estate, diventando così a tutti gli effetti un giocatore dell'Udinese. Il secondo sarebbe un altro gradito ritorno, stiamo parlando di Pereyra. El Tucu, già protagonista di quella squadra che con Guidolin conquistò la Champions, vorrebbe tornare a giocare in Italia e tornare a Udine, piazza che lo ha lanciato nel grande calcio, non gli dispiacerebbe affatto.