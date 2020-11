Udinese, ag. Musso: "L'Inter? Emerso il loro apprezzamento. Juan è pronto per una big"

Vicente Montes, agente del portiere dell’Udinese Juan Musso, ha rilasciato alcune dichiarazioni a FcInterNews, in merito al futuro del suo assistito e all’interesse dell’Inter: “Tutto il mondo del calcio lo conosce. Parliamo del portiere dell’Argentina. Juan vuole continuare a crescere con l’Udinese, confermarsi tra i migliori nel ruolo della Serie A e lottare per un posto da titolare nell’Albiceleste. Siamo convinti che i friulani quest’anno possano disputare una bella annata. Poi ovviamente analizzeremo le opportunità del mercato. Per Juan firmare per un top team non è un’ossessione. Anche se non nego che svariate squadre italiane, ma anche spagnole e inglesi, si sono informate su di lui. E ne stanno osservando i progressi. Ma questo è logico: Musso è un grande portiere, con un futuro brillante. L’Udinese ha azzeccato l’ennesimo acquisto. Vedremo quello che accadrà in futuro… L’Inter? Non ho mai parlato direttamente con i dirigenti dell’Inter. Ma tra agenti e persone che gravitano nell’ambito nerazzurro, come le dicevo, è emerso tale apprezzamento. Pronto per giocarsi la maglia da titolare con Handanovic? Juan è preparato per giocarsi il posto con chiunque. Ha un livello top. Lui ammira e apprezza tantissimo Handanovic, lo rispetta. Ma Musso è pronto per una big. Che sia l’Inter o un top club europeo”.