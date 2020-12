Udinese, Arslan out con l'Atalanta: "Ne approfitterò per riposare. Vinceremo"

Tra le note positive di questo avvio di stagione dell’Udinese, Tolgay Arslan salterà la gara contro l’Atalanta per squalifica. Il centrocampista ne ha parlato a Il Gazzettino, nell’intervista qui ripresa dai canali ufficiali del club bianconero: “Ne approfitterò per riprendermi del tutto da un piccolo fastidio di natura muscolare. Uno vorrebbe sempre giocare, figurarsi contro una grande squadra come è l’Atalanta. Vinceremo. Lo dico perché sono sempre positivo e perché siamo in crescita, ma rimaniamo con i piedi ancorati a terra: sappiamo che di fronte avremo una formazione di valore assoluto. Per cui bisognerà essere al top”.

Qual è la forza dell’Atalanta?

“È una squadra compatta e dispone di una buona organizzazione di gioco. Privilegia il collettivo. Sono forti, lo ribadisco, ma lo siamo anche noi, e lo ha detto proprio la prestazione che abbiamo fornito contro la Lazio. E non solo”.

Ha impiegato relativamente poco tempo per trovare la via della rete, lei che nella sua carriera di gol ne ha confezionati molto pochi.

“È vero, non sono un goleador. Però nell’ Udinese agisco da mediano volante e questo mi dà la possibilità anche di spingermi in avanti. Quindi ritengo che tornerò a superare i portieri avversari e cercherò pure di confezionare assist per i miei compagni”.