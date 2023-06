Il futuro di Tolgay Arslan sarà in Australia. Il centrocampista, che aveva annunciato l'addio all'Udinese, ha infatti firmato un biennale con il Melbourne City, come ufficializzato proprio dal club australiano. Particolare scelta del tedesco, che dopo 36 presenze nella ultima Serie A ha deciso di continuare la sua carriera dall'altra parte del mondo.

✍️ We're excited to announce the signing of German midfielder Tolgay Arslan on a two-year deal!

He joins from Udinese in the Serie A, where he made 36 appearances last season.

Welcome to City, @arslantolgay18! 💙

— Melbourne City FC (@MelbourneCity) June 15, 2023