© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Doveva essere dell'Atletico Madrid, ma 18enne, preferì rimanere all'Udinese. Per Simone Scuffet dopo quella scelta le cose non sono andate benissimo e quello che veniva giudicato come il nuovo Buffon ha giocato solamente una stagione da titolare, al Como, in Serie B. Per l'estremo difensore bianconerco cessione vicina: al Kasimpasa, club del massimo torneo turco secondo in campionato e in piena lotta per il titolo e la qualificazione alla prossima Champions League. Lo riferisce Sportmediaset.