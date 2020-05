Udinese, Collavino e la ripresa: "Sedute al Bruseschi. Accesso vietato alla Dacia Arena"

Il direttore generale dell'Udinese, Franco Collavino, ha parlato delle modalità con le quali i giocatori potranno entrare al centro sportivo Bruseschi. Queste le sue parole a Udinese Tonight: "A seguito delle disposizioni governative autorizzanti gli allenamenti individuali anche per gli sport di squadra, come Udinese calcio avevamo inizialmente disposto il permanere della sospensione di ogni attività fino a nuova comunicazione o comunque fino al rilascio da parte delle autorità competenti di nuovi protocolli sanitari. Oggi sono giunte nuove indicazioni giunte da parte del Ministero dello Sport e abbiamo deciso di mettere a disposizione dei giocatori i campi del centro sportivo Bruseschi per lo svolgimento facoltativo dell’attività motoria individuale. L’accesso sarà consentito a gruppi limitati di persone per una durata massima di un’ora e mezza. Ciascun giocatore dovrà provvedere autonomamente ai propri fabbisogni personali, senza possibilità di accedere ai locali della Dacia Arena, in particolare spogliatoi, palestre e ambulatori.

La società garantirà un presidio sanitario per eventuali emergenze e osserverà rigidamente tutte le prescrizioni legate alla sicurezza. Al termine degli allenamenti ciascun calciatore potrà fare la doccia nella propria abitazione".