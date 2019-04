Marco D'Alessandro si prepara ad affrontare con la sua Udinese una delle squadre più in forma del campionato. "Se non la più in forma", le parole del giocatore bianconeri interpellato sul posticipo di questa sera contro l'Atalanta. "Che Atalanta dobbiamo aspettarci? Sarà una gara difficile, dobbiamo riuscire ad eseguire quello che abbiamo preparato col mister in settimana. Qual è il segreto dell'Atalanta? Non credo ci sia un segreto, sono tre anni che lavorano con lo stesso allenatore. Il punto forte è la preparazione atletica, Gasperini tatticamente è molto preparato. Pressano ma sanno anche gestire la palla facendo stancare l'avversario. Giocano a memoria e hanno tanta qualità. Ci sarà da soffrire ma siamo pronti a farlo. Squadra stanca dopo l'impegni di Coppa Italia contro la Fiorentina? Non credo. Attualmente, a livello mentale, non c'è una squadra più in forma. Spero possano essere un po' stanchi, ma credo che la carta vincente sarà la voglia soffrire. Non credo saranno appagati".