© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'esterno dell'Udinese Marco D'Alessandro ha parlato a Centro Suono Sport soffermandosi anche sul suo futuro. Questo quanto riportato da Vocegiallorossa.it: "Il mio ritorno all'Olimpico? Ero reduce da uno stop di due mesi per un infortunio, ma penso di aver fatto la mia parte. Il mister mi aveva comunicato che avrei giocato diversi giorni prima, dandomi delle precise consegne. Finché la condizione ha retto, credo di averle rispettate. Rivedere Totti mi fa sempre un’impressione particolare, perché per me è stato sempre qualcosa di più di un calciatore, un vero e proprio idolo. Un discorso simile vale anche per De Rossi, sempre prodigo di consigli e pronto ad aiutarti. Il futuro? Ho 28 anni, il mio cartellino è di proprietà dell’Atalanta, ma a Udine sto bene. Ho trovato un ambiente ideale, per cui restare qui non mi dispiacerebbe affatto".