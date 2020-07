Udinese, De Paul: "Contro l'Atalanta abbiamo perso per Muriel. Vincere a Roma rimane"

vedi letture

Rodrigo De Paul, attaccante dell'Udinese, ha analizzato a Sky la vittoria contro la Roma. "Con l'Atalanta abbiamo perso per Muriel. Ho detto ai ragazzi che vincere all'Olimpico è una cosa che rimane. Abbiamo fatto uno sforzo in più per noi, per la gente e per chi lavora dietro".