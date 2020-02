vedi letture

Udinese, De Paul: "Dobbiamo leggere meglio certe situazioni. Mercato? Nessuna distrazione"

Il centrocampista dell’Udinese Rodrigo De Paul ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio esterno contro il Bologna analizzando la prestazione dei suoi: “Abbiamo perso due punti, bisognava leggere meglio la partita nei minuti finali perché non si può prendere un gol allo scadere. Impareremo da questo errore e miglioreremo per le prossime gare. Dobbiamo continuare a lavorare per leggere meglio i momenti e questo ci farà crescere. La classifica non ci condiziona perché siamo tutti lì e in un percorso per la salvezza non dobbiamo commettere certe disattenzioni come quella di oggi o contro il Milan. - continua l’argentino - Okaka? Siamo fratelli, litighiamo e poi facciamo pace. Mi posso permettere certe cose con lui e sono felice quando va a segno specialmente se sono io a fargli l’assist”.

Sta capendo sempre meglio il suo nuovo ruolo

“Sicuramente sto cominciando a capire il nuovo ruolo sempre di più, corro meno e meglio ed è tutto merito dell’esperienza che sto acquisendo. Fisicamente sto molto bene e questo mi permette di riuscire meglio nelle giocate”.

Le voci di mercato l’hanno distratta?

“Come ho sempre detto non mi sono fatto distrarre, magari due anni fa era diverso, ma ora con l’esperienza si capisce meglio come vanno le cose”.