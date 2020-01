© foto di Federico De Luca

La cessione di Nicholas Opoku è in stand-by. Il difensore di proprietà dell'Udinese sembrava in procinto di passare all'Amiens, in Francia, in prestito con diritto di riscatto per 18 mesi. Ma secondo TuttoUdinese il giocatore sarebbe ancora in Friuli e il motivo è da ricercare nelle idee del club friulano. Dopo l'addio di Sierralta anche Sebastien De Maio potrebbe partire la prossima settimana. E l'eventuale addio del francese bloccherebbe automaticamente quello di Opoku.