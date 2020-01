Udinese, Gotti: "Adesso mi godo la panchina poi vedremo come va"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luca Gotti, allenatore dell'Udinese "promosso" in bianconero dopo l'esperienza da vice di Tudor e capace nelle ultime partite di portare la propria squadra fuori dalla zona rossa della classifica, ha parlato al Corriere della Sera: "Quando ho dichiarato che non volevo fare l'allenatore volevo dire che intendevo sottrarmi dal cono di luce e invece ci sono finito al centro. La qualità della vita è il mio obiettivo primario poi c'è anche un aspetto deontologico: non è bello che un vice prenda il posto del tecnico esonerato". Sugli obiettivi attuali e per il prossimo futuro ha aggiunto: "Vorrei raggiungere la salvezza in anticipo per dimostrare che non molliamo ugualmente. Prima ci si accontentava una volta salvi, è la nostra cultura, ma nello sport non può essere così". Infine, rispondendo a come si immagina tra un anno, se allenatore o vice, ha aggiunto: "Quando ho preso in mano l'Udinese sono stato tramortito da questi dubbi, poi mi sono detto che dovevo godermela. Adesso rispondo semplicemente, vediamo come va".