Udinese, Gotti: "Domani situazione irreale, ma i punti saranno molto reali".

Luca Gotti, tecnico dell'Udinese, intervistato dal sito ufficiale dei friulani, ha parlato anche della gara con la Fiorentina che verrà giocata a porte chiuse, concentrandosi sulla reazione dei suoi giocatori: "Non si può sapere come reagiscono i giocatori visto che le dinamiche degli allenamenti sono le medesime. Domani affronteremo una situazione particolare visto che la componente pubblico in serie A ha un peso enorme dal punto di vista emotivo e motivazionale. Sarà una situazione di irreale in cui i punti, però, saranno molto reali. Ne approfittiamo per svolgere la rifinitura alla Dacia Arena, nello stesso orario della partita, per abituarci al contesto dello stadio vuoto".