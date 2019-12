Udinese, Gotti: "Mercoledì siamo stati squadra di calcio per 90 minuti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico dell'Udinese, Luca Gotti, ha parlato della vittoria dei bianconeri contro il Bologna in Coppa Italia, gara finita 4-0 per i friulani. "Di bello c'è stato che l'Udinese era una squadra di calcio, lo è stata sullo 0-0, sul 2-0, sul 3-0... C'è stato un ottimo atteggiamento, di solidità e impegno condiviso. Poi quello che riusciamo a metterci per qualità tecniche e idee sarà qualche cosa in più".