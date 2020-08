Udinese, Gotti: "Sarei contento di poter continuare qui, da domani ci penseremo"

Si conclude con una vittoria il campionato dell'Udinese, una salvezza targata Luca Gotti che con molta probabilità sarà confermato per la prossima stagione. Queste le dichiarazioni ad Udinese TV del tecnico friulano. "Sono molto contento per la vittoria di stasera, non tanto in relazione alla classifica ma più che altro in relazione alla voglia che abbiamo dimostrato di avere per andare a prenderci una vittoria così contro una squadra capace e in forma. Noi abbiamo fatto del nostro meglio e i dati sono diventati eloquenti, perché la squadra ha mostrato le sue qualità, che oggi hanno portato tre punti che rendono la classifica un po' più adeguata al livello della squadra. Non bisogna mai dare nulla per scontato, alcuni particolari non hanno funzionato al meglio perché non è semplice preparare sempre bene le partite in dei tempi così stretti, poi un canovaccio generale lo abbiamo acquisito e questo ci ha portato punti e vittorie. Mi piace pensare che la vittoria di stasera sia dedicata alla città e a tutti i tifosi, perché sarebbe stato bello averli con noi oggi. Devo infine ribadire che io sono orgoglioso che l'Udinese voglia pensare di proseguire insieme a me, non è una cosa scontata e mi rende molto felice. Io sarei ben contento di continuare, poi da domani dobbiamo ragionare sul modo in cui questo può accadere".