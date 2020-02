vedi letture

Udinese, Gotti su Lasagna: "Ha la capacità di entrare benissimo a gara in corso"

Luca Gotti, tecnico dell'Udinese, ha parlato nel corso della conferenza stampa odierna pre Bologna anche di Kevin Lasagna. "Ha la grande capacità di entrare molto bene a partita in corso. Ed è un aspetto da considerare anche se sono molto soddisfatto del suo lavoro nei 95' di gara. La riprova è che nell'ultimo turno di campionato non ho fatto per la prima volta la terza sostituzione, soprattutto in relazione all'ottimo stato di forma degli attaccanti".