Udinese, i colpi ufficiali: ecco Jajalo. Scommessa Rodrigo Becao

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La campagna acquisti dell'Udinese si è aperta con due conferme importanti in vista della prossima stagione, ovvero i riscatti di Sebastian De Maio e Nicolas. Per quanto riguarda i volti nuovi, l'Udinese ha già chiuso per due giocatori: il primo è Mato Jajalo arrivato dopo lo svincolo dal Palermo. Il secondo è il brasiliano Rodrigo Becao, interessante difensore preso dal Bahia.

UDINESE (4-3-1-2): Musso; Larsen, Troost-Ekong, BECAO, Samir; Fofana, Mandragora, Barak; De Paul; Pussetto, Lasagna. All: Tudor (confermato).