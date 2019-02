Udinese, i tifosi tornano a sostenere la squadra. Il dg: "Buona notizia"

© foto di Federico De Luca

I tifosi dell'Udinese, contro il Chievo, torneranno a sostenere la squadra dopo lo sciopero del tifo andato in scena contro la Fiorentina. Attraverso i canali ufficiali del club, il dg Franco Collavino ha così commentato il comunicato della tifoseria: "La decisione dei tifosi di sostenere la squadra domani è una buona notizia, il loro calore e la loro spinta come 12° uomo in campo sono fondamentali, soprattutto in momenti come quello che stiamo affrontando.

Come squadra e come società li ringraziamo, è una scelta che loro hanno fatto con il cuore, mettendo al primo posto l’amore per questi colori e confermando uno degli assiomi del nostro sport: senza tifo non c’è calcio.

Questo atteggiamento costruttivo e collaborativo nei rapporti tra chi ama l’Udinese è fondamentale per proseguire il dialogo che da sempre esiste tra società e tifo organizzato, per questo nei prossimi giorni valuteremo modalità e tempi per rispondere positivamente alla richiesta di incontro che ci è stata rivolta.

Nel frattempo, domani, sarà bello sentire di nuovo tutti i settori dello stadio tifare per la nostra squadra. Forza Udinese".