Udinese, idea Romulo dopo il mancato riscatto da parte della Lazio

Dopo l'annuncio da parte di Romulo del mancato riscatto da parte della Lazio iniziano già a circolare nuove possibili destinazioni per l'esterno di proprietà del Genoa. Secondo Tuttoudinese la società bianconera ha già iniziato a pensare all'italobrasiliano ed in tal senso sarebbero già andati in scena dei contatti fra le due società che in ballo hanno anche i possibili riscatti (da parte dell'Udinese) di Sandro e Pezzella.