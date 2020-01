© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Seko Fofana si allontana al Torino: in questo momento non risulta che Cairo sia disposto a investire una cifra che va dai 15 ai 18 milioni, per la mezzala ivoriana. Che però può entrare in uno scambio di cartellini con Meité. Ma il West Ham tenta l'Udinese e il giocatore stesso: nelle prossime ore dalla Premier League potrebbe arrivare sulla scrivania di Pierpaolo Marino, stratega del mercato friulano, l’offerta giusta.