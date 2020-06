Udinese, in chiusura l'affare Molina. L'argentino arriverà a parametro dal Boca Juniors

Si muove il mercato dell’Udinese, che sta chiudendo per l’esterno difensivo Nahuel Molina: secondo la redazione di Sky, i bianconeri hanno in tasca l'accordo col giocatore, che arriverà in Italia a parametro zero dal Boca Juniors. Il classe 1997, quest’anno ha disputato 22 presenze complessive con la maglia del Rosario Central. A fargli posto potrebbe essere Jens Stryger Larsen, appetito dal Bologna.