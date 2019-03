Udinese in vantaggio all'intervallo: 1-0 sul Genoa, per ora decide Okaka

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Decide, per ora, la rete di Stefano Okaka: Udinese e Genoa tornano negli spogliatoi sul risultato di 1-0 all'intervallo, frutto della rete del centravanti umbro. Bravissimo, l'ex Roma, nel finalizzare un contropiede davvero perfetto dei ragazzi di Tudor, lanciato da Pussetto e orchestrato dagli altri avanti friulani. Dopo la fiammata iniziale, il primo tempo non regala altre soddisfazioni: al 17' un tiro di Radovanovic impegna Musso, poi sale in cattedra l'arbitro Pairetto che, complice una partita sicuramente muscolare ma nel complesso non nervosa, dispensa cartellini gialli come se piovesse. Da segnalare Pussetto e De Paul molto più liberi di agire rispetto al recente passato nell'Udinese; non riuscitissimo, sul fronte opposto, l'esperimento di Sturaro trequartista. Decide, per ora, Okaka: Udinese-Genoa 1-0 al 45'.