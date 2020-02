Udinese-Inter, 0-0 all'intervallo: tanta intensità, poche occasioni

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Alla Dacia Arena vincono i portieri, almeno all’intervallo di Udinese-Inter: il primo tempo finisce infatti sul risultato di 0-0, senza che nessuna delle due squadre sia riuscita a fare breccia nella difesa avversaria. A dirla tutta, né Musso né Padelli si sono dovuti spendere in interventi prodigiosi: sta di fatto che le resti restano bianche, mentre i protagonisti della serata vanno a bersi un tè caldo.

AVVIO AD ALTO RITMO, POI MEGLIO L’UDINESE? - I primissimi minuti, in realtà, sono stati caratterizzati da una grande intensità: squadre schierate in maniera molto simile, Eriksen e De Paul a fare qualità. Ed entrambi a rendersi pericolosi da fuori in avvio. Poi gialli per Barella e Stryger Larsen, a testimonianza di una gara in cui l’agonismo la fa da padrone. L’occasione migliore è per i friulani, ai punti più convincenti degli ospiti: sfondamento di Sema a sinistra (Moses in difficoltà fin qui), cross dentro e palla che finisce a Stryger Larsen. La botta di prima intenzione dell’esterno di Gotti, con ottime probabilità destinata a finire in rete, è però respinta da Young. Partita intensa, non bellissima: all’intervallo, Udinese-Inter è 0-0.