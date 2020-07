Udinese-Juventus, la moviola: bene Irrati. Anche se il mani di De Ligt fa discutere

vedi letture

Ottima valutazione da parte del Corriere dello Sport per l'operato di Massimiliano Irrati in Udinese-Juventus. L'Udinese chiede un rigore su De Paul, ma l'argentino non viene toccato da Ramsey e quando arriva il contatto con Dybala è già in caduta. Sul seguente tiro di Nestorovski, il pallone tocca il braccio di De Ligt che è comunque in posizione regolare, attaccato al corpo e non in parallelo. Decisioni entrambe corrette. Bene anche la gestione dei cartellini, col giallo a Ramsey dopo 60'' che ha messo in chiaro subito le cose.

Valutazione diversa per la Gazzetta dello Sport che giudica più che sospetto il tocco col braccio di De Ligt. La rosea giudica grave il fatto che il VAR non sia intervenuto per dare sostegno a Irrati.