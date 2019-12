© foto di Andrea Ninni/Image Sport

L'Udinese vuole ripartire con il Napoli. Perché la ramanzina di Giampaolo Pozzo e di Pierpaolo Marino - come racconta La Gazzetta dello Sport - più che spronare la squadra alla facile vittoria contro il Bologna in Coppa Italia, mirava a un moto d'orgoglio in vista del Napoli. Luca Gotti, tecnico ad interim, è legato ai risultati ma anche alle buone prestazioni, finora troppo incostanti.