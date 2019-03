Udinese, la scossa per evitare il tracollo. Paga Nicola: durato 14 gare

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Doveva essere l'uomo del rilancio. Doveva essere la sua grande occasione. Invece, l'avventura di Davide Nicola è durata poco, meno di un girone. Ed è finita un po' a sorpresa dopo la doppia trasferta contro Juventus e Napoli. Otto gol subiti in 180 minuti e tanti saluti, un doppio poker preventivabile vista la forza delle avversarie. Non per la società, evidentemente. O non in questo modo.

Quattro vittorie, quattro pareggi e sei sconfitte. Questo il bilancio sulla panchina dei bianconeri del tecnico classe '73, che subentrò a Velazquez lo scorso 13 novembre - sempre durante una pausa per le Nazionali - ed esordì col botto una decina di giorni più tardi: Udinese-Roma 1-0, gol decisivo di De Paul. Proprio l'argentino doveva essere il suo uomo in più fino alla fine della stagione, proprio il suo rendimento è stato invece uno dei motivi di maggiore preoccupazione. Perché è da settimane, ormai, che l'ex Valencia non riesce più a fare la differenza.

Da quella gara d'esordio non è cambiato il modulo. L'Udinese vinse scendendo in campo col 3-5-2 e lo stesso modulo l'ha adottato fino alla fine, fino al 4-2 del San Paolo. Nel mezzo, è cambiato qualche interprete. De Paul ha arretrato il suo raggio d'azione e Lasagna è tornato stabilmente titolare. Per il resto solita squadra e solita emergenza difensiva, il vero tallone d'Achille di una Udinese che ha patito nelle ultime giornate anche qualche infortunio di troppo.

A preoccupare la società, però, soprattutto il rapporto con la squadra. La famiglia Pozzo già prima della sfida contro il Napoli era preoccupata per l'atteggiamento di un gruppo che non sembrava più recepire i messaggi del suo tecnico. Una situazione pericolosa visto che la zona retrocessione dista un solo punto, anche se l'Udinese ha una gara in meno. E allora ecco la scossa, la decisione di cambiare di nuovo allenatore e di richiamare Igor Tudor, il tecnico che ha salvato i friulani nella passata stagione e che già conosce il gruppo.