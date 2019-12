Udinese, Lasagna: "Credo che ci fosse calcio di rigore su di me"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L’attaccante dell’Udinese Kevin Lasagna ha commentato così a Udinese TV il match pareggiato contro il Napoli e il rigore che forse c’era ai suoi danni: "Io onestamente ho sentito la spinta da dietro. Per me dal campo era rigore ma l'arbitro non ha fischiato e quindi niente da fare. Fofana comunque è stato molto bravo in occasione del gol a mettere un gran pallone, io poi sono riuscito a dosare bene la forza, cosa che magari è mancata in passato. Anche in questo ultimo periodo in cui non stavo andando bene sono sempre rimasto sereno perché ad ogni calciatore capita di avere momenti sì e momenti no e, quando non si è al top, è giusto restare in panchina. Giocare contro due centrali come Manloas e Koulibaly non è stato semplice perché entrambi sono forti fisicamente e sono molto veloci, oggi però la squadra ha tirato fuori una grande prestazione e ha raccolto un buon punto contro una squadra di qualità. Chiaramente vincere aiuta a stare più sereni ma noi ora dobbiamo continuare a lavorare per far sì che accada”, riporta Udineseblog.it.