© foto di Diego Petrussi/PhotoViews

Kevin Lasagna ha commentato ai microfoni di Udinese TV il successo contro il Genoa: "Una bella vittoria per tutti. Serviva un'iniezione di fiducia e siamo contenti di aver portato a casa un risultato importante. Ovviamente in tre giorni non poteva cambiare molto sotto l'aspetto tecnico, per cui si trattava soprattutto di un fattore mentale: sapevamo di dover restare uniti per potere vincere qua. Io dal canto mio devo cercare di cambiare registro da subito e di migliorare, per me e per la squadra. Anche nelle altre partite abbiamo visto che la qualità c'è, avevamo solo perso la fiducia in noi stessi e ora che l'abbiamo ritrovata possiamo essere in grado di fare molto bene".