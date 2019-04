© foto di Federico Gaetano

Assenza importante per Igor Tudor in vista della sfida Lazio-Udinese, recupero dalla 25esima giornata di Serie A che andrà in scena domani sera all'Olimpico a partire dalle ore 19.00: non ci sarà Ignacio Pussetto, che non figura nemmeno nella lista dei convocati. Tornano a disposizione Nuytinck e Hallfredsson, che però non dovrebbero partire dall'inizio perché non ancora al 100%.

Probabile formazione (3-5-2)- Musso; Stryger Larsen, De Maio, Wilmot; Ingelsson, Badu, Sandro, Mandragora, Zeegelaar; De Paul, Lasagna.