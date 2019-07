© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista Rolando Mandragora ai microfoni di Udinews TV nella puntata di ieri sera di Udinese Tonight: "Stiamo rispondendo bene ai carichi di lavoro e speriamo di entrare in condizione quanto prima. L'atmosfera in gruppo è positiva, come è positiva la riconferma del Mister. Ora ci sta richiedendo cose nuove, a cominciare dal cambio modulo, nel quale mi sto trovando bene".