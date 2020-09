Udinese, Marino: "Arriveranno altri giocatori. De Paul? Non mi meraviglierei se rimanesse"

Ospite dei taccuini de Il Gazzettino Pierpaolo Marino, ds dell'Udinese, ha fatto il punto sul mercato che attende il sodalizio friulano nell'ultima parte della finestra trasferimenti: "Qualcun altro arriverà. Mancano più di venti giorni alla conclusione delle operazioni di compravendita, ecco perché è del tutto prematuro formulare giudizi o assegnare voti sui movimenti che ci sono stati in entrata e in uscita. Posso solo dire che la squadra sarà completata".

Marino poi si concentra sulle voci riguardanti Rodrigo De Paul: "È innamorato di Udine e dell’Udinese, per cui se non arriva l’occasione della vita e anche la valutazione giusta per la società, non mi meraviglierei che De Paul rimanesse. Lo vedo stimolatissimo in allenamento, traina il gruppo, è giocatore fantastico, persona intelligente, un esempio per tutti. Per quanto riguarda la valutazione, i prezzi li leggiamo sui giornali, per cui è preferibile stare tutti sereni, accada ciò che è giusto debba accadere".