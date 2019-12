© foto di Andrea Ninni/Image Sport

Nel suo intervento nella trasmissione Udinese Tonight, il direttore dell'area tecnica bianconero, Pierpaolo Marino, ha parlato anche del momento di Rodrigo De Paul: "A me piace parlare di un problema di squadra. Posso dire che De Paul è un grande giocatore e sono convinto che nel tempo ci darà il rendimento consono alle sue potenzialità. Sono un suo estimatore. Lui magari potrà essere il bersaglio delle maggiori critiche essendo il giocatore più rappresentativo dell'Udinese in campo mondiale e perché gioca nella Nazionale argentina, una delle più forti al mondo e che annovera giocatori di primissima qualità. Io guardo al gruppo-squadra e alle carenze che non deve più mostrare. De Paul può funzionare se tutta la squadra gira".