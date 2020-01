Fonte: udinese.it

© foto di Federico De Luca

A pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida tra Milan e Udinese, il direttore dell'Area Tecnica dei friulani Pierpaolo Marino ha dichiarato ai microfoni di DAZN: "Le ambizioni sono quelle di tirare fuori una partita speciale, come dovrebbe fare una squadra come l'Udinese quando viene a giocare in uno stadio come questo. Cercheremo di dare continuità alla striscia positiva che ci accompagna da qualche partita". Si passa poi ai temi di mercato: "Di base resteranno tutti ma penso che anche l'Udinese dovrà fare qualche operazione sul mercato, anche per sfruttare l'occasione della finestra invernale che a volte può servire per ridefinire meglio la rosa".