Udinese, Marino: "Portiamo le rose a 30 elementi. I club potrebbero avvalersi degli svincolati"

Pierpaolo Marino, dirigente e uomo mercato dell'Udinese, ha affidato a Twitter un messaggio in riferimento alle possibili regole da cambiare in Serie A a causa del Covid-19: "In seguito a quanto sta accadendo per il Covid penso sarebbe giusto che la Lega A chiedesse alla Figc di allargare il “Tetto alle Rose” almeno a 30 giocatori. Ciò permetterebbe agli esclusi di essere reintegrati ma anche ai Club di prendere svincolati".