Udinese miglior difesa, Tudor: "Niente cagate ma serietà, è un onore"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa a due giorni dalla gara contro l'Atalanta, Igor Tudor, tecnico dell'Udinese, ha parlato dei friulani che hanno la miglior difesa del campionato. "E' un onore, per i ragazzi, una cosa non da poco. E' merito di tutta la squadra ma pure dei singoli che non sbagliano. Per non prendere gol serve che chi è dietro faccia meno sbagli cruciali possibili. Se ogni tanto fai una cagata e prendi gol, ti penalizza. Invece c'è gente attenta, che si allena bene, che sta bene, le cose vengono più facili così. Serve continuare in questo modo".