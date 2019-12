© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Juan Musso, portiere dell'Udinese, parla così ai microfoni di Tuttosport in vista della prossima sfida alla Juve: "Questa è una squadra in crescita, ci stiamo ancora conoscendo. Ci sono tanti giocatori come me che sono al secondo anno in Serie A: è normale che adesso ci capiamo meglio, però dobbiamo ancora conoscerci bene in campo e stare insieme proponendo le stesse idee. Dybala? È un attaccante fortissimo, che non molla una palla, che cerca sempre di fare tutti i gol possibili. Uno dei più forti in assoluto. Ma nella Juventus non c'è solo lui".