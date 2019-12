© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alla ripresa delle ostilità il Napoli avrà un Fernando Llorente in più da sfruttare: logica conseguenza del modo di giocare degli azzurri, che hanno sfruttato ampiamente le corsie laterali ma senza mai trovare il giusto apporto delle punte, Lozano e Mertens, in netta disparità fisica rispetto ai difensori dell'Udinese. Non ancora chiaro chi sarà a lasciare posto allo spagnolo, ma Mertens e Callejon sono forti indiziati