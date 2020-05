Udinese, Nestorovski: "Bello ed emozionante tornare a correre in campo"

Ilija Nestorovski, attaccante dell'Udinese, è stato tra i bianconeri a tornare ieri ad allenarsi in maniera individuale sui campi del "Bruseschi". L'ex Palermo ha voluto commentare subito il ritorno in campo sul proprio account ufficiale Instagram: "Bello ed emozionante tornare a correre in campo. Non si molla 🙏".