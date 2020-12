Udinese, Nestorovski: "Benevento più veloce e aggressivo. Ora facciamo punti con le big"

Dopo il ko contro il Benevento, l'attaccante dell'Udinese Ilija Nestorovski ha parlato ai microfoni di Udinese Tv: "Abbiamo iniziato bene con quell'occasione subito all'inizio che se avessimo segnato sicuramente avrebbe indirizzato la partita in un altro modo, poi loro sono stati più veloci ed aggressivi anche sulle seconde palle e dopo la rete non siamo riusciti a ribaltarla. Loro hanno giocato bene e sono stati aggressivi, io con il mio ingresso in campo ho cercato di dare una mano ai miei compagni ma non ci sono riuscito. Ora dobbiamo riposare qualche giorno e poi tornare a lavorare duro perché le prossime partite sono contro grandi squadre e noi abbiamo bisogno di punti. Siamo andati bene nelle ultime gare e volevamo chiudere l'anno con una vittoria, sono dispiaciuto e spero di poter dare nuove soddisfazioni ai nostri tifosi nel 2021".