© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Mi sento bene sia fisicamente che per quanto riguarda il rapporto con la squadra". Tra i protagonisti del successo dell'Udinese in casa del Lecce, il difensore Bram Nuytinck commenta ai canali ufficiali del club bianconero il risultato: "Questo sicuramente è importante tanto per me quanto per il resto della squadra. Quella di oggi è una vittoria importante, in settimana ci siamo detti che dovevamo vincere assolutamente perché avevamo bisogno dei tre punti in questa sfida fondamentale. Si tratta di tre punti incredibili e sono molto felice per questo. Come mi sono trovato da terzino? Diciamo che non ero proprio sull'esterno di sinistra ma alla fine posso dire che mi sono trovato abbastanza bene".