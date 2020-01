Udinese, Okaka: "Felice di aver ritrovato il gol"

Fonte: udinese.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stefano Okaka, attaccante dell'Udinese, commenta così la sfida vinta con il Sassuolo, nella quale ha trovato anche il gol: "Diciamo che penso di essermi guadagnato la qualifica di leader facendo bene e aiutando i compagni a mettere qualcosa a posto all'interno dello spogliatoio - ha commentato ai microfoni di Udinese Tv -. Penso di esserlo anche per l'esperienza che ho alle spalle e cerco sempre di dare il mio contributo per aiutare la squadra. Quando arrivi al campo e vedi come si allenano i compagni ti accorgi delle cose che sono cambiate e questo è un campionato difficile in cui tutti possono vincere con tutti. Se vinci una partita la classifica può cambiare tantissimo e per adesso siamo noni quindi stiamo andando alla grande. Sono molto felice di aver ritrovato il gol soprattutto dopo i due annullati a Lecce. Fortunatamente quando segno riesco sempre ad avere un buon impatto sulla partita e per la squadra questa è una cosa positiva, dobbiamo sempre continuare a spingere e fare del nostro meglio".